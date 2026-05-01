Valentijn Driessen aconseja al Feyenoord: «Si hay un jugador así en el mercado y no lo fichas, no se te puede tomar en serio»

Valentijn Driessen, periodista de De Telegraaf, afirma que Robert Eenhoorn es el candidato ideal para director general del Feyenoord y revela en el pódcast Kick-off que ya han mantenido una primera conversación.

Dennis te Kloese dejará la dirección general y técnica la próxima temporada, por lo que el club busca sucesor.

«Creo que se han reunido una vez», cuenta Driessen. «No se ha hecho público, pero sería extraño que no lo invitaran. Es el candidato ideal; si está disponible, hay que actuar».

«Hay muchos retos y, al ser su club, seguro que aceptaría».

Driessen no ve una alternativa clara a Eenhoorn: «No de forma inmediata. Habría que buscar en otros clubes un director general con experiencia en fútbol internacional y grandes organizaciones, pero no abundan».

«Ha sido consejero en todos lados y tiene un historial impresionante… Si alguien así está en el mercado y no lo fichas, entonces el club ya no se puede tomar en serio».

Según el Algemeen Dagblad, a Eenhoorn le atrae el cargo, pero en el Consejo de Administración del club las opiniones están divididas.