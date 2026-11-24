Cómo ver el Uruguay sub-17 vs Francia sub-17 con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que tenga los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 25 nov 2026 - 08:30

Uruguay sub-17 se enfrenta a Francia sub-17 en el Grupo D del Mundial sub-17, en un duelo entre los dos primeros clasificados. La sede aún no se ha confirmado.

Uruguay llega en buena forma. En su último partido goleó 4-1 a Haití sub-17, después de imponerse 3-2 a Arabia Saudí sub-17, y lidera el grupo.

Francia es segunda, pero ha perdido impulso. En su partido más reciente cayó 1-0 ante Arabia Saudí sub-17, un tropiezo después de abrir el torneo con una victoria por 3-1 frente a Haití sub-17.

Ese primer resultado mostró el potencial ofensivo de Francia. Antes del Mundial, venció 4-0 a Armenia sub-17 y 3-0 a Luxemburgo sub-17 en la fase de clasificación para el Europeo, aunque también perdió 1-0 ante Italia sub-17 en esa misma competición.

Las dos victorias de Uruguay en este torneo han llegado con muchos goles. Ha marcado siete y encajado tres en esos encuentros, por lo que Francia tendrá una defensa a la que poner a prueba.

Para Francia, esta es una oportunidad de reaccionar tras la derrota ante Arabia Saudí y recortar distancias con el líder del grupo. Uruguay puede afianzarse en el primer puesto.

Así puedes seguir el partido, con los detalles del canal de televisión y la retransmisión en directo.

La información oficial sobre la retransmisión del Uruguay sub-17 vs Francia sub-17 todavía no está disponible. Los detalles del canal de televisión y las opciones para verlo en directo se añadirán cuando se confirmen los titulares de los derechos.

Novedades de los equipos y plantillas