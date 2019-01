Uruguay - Argentina, por el Sudamericano Sub 20: formaciones, sede, horario y TV

El equipo de Batista suma un solo punto en el certamen y debe conseguir el primer triunfo para que no se complique su clasificación al Mundial.

La Selección argentina Sub 20 había dejado conforme a Fernando Batista desde el rendimiento en el 1-1 con Paraguay, uno de los rivales más débiles del grupo, sin embargo la derrota por 1-0 cotra Ecuador no sólo no fue buena desde el juego si no que además dejó complicada a la Albiceleste en este Sudamericano que otorga cuatro plazas para el Mundial de la categoría, a disputarse en Polonia.

POSIBLE XI DE ARGENTINA

Con este resultado, los ecuatorianos lideran el grupo con seis unidades, seguidos por Uruguay y Perú, con tres. Argentina y Paraguay suman sólo una unidad.

Respecto a la derrota con Ecuador, Batista podría repetir el mismo equipo ya que no tiene suspendidos ni lesionados. ¿Un posible XI? Roffo; Mora, Nehuén Pérez, Medina, Ortega; Insaurralde, Santiago Sosa, Lo Celso; De La Vega, Romero y Julián Álvarez.

POSIBLE XI DE URUGUAY

HORA DEL PARTIDO, SEDE Y CÓMO VERLO POR TV

Uruguay tuvo fecha libre la última jornada por lo que el entrenador Fabián Coito cuenta con más tiempo para preparar el equipo que se enfrente a la Albiceleste.

El encuentro se disputará el jueves 24 de enero a las 20.45 (hora de Argentina) y se disputará en el Estadio Bicentenario La Granja, de Curicó. La transmisión está a cargo de TyC Sports.