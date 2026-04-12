Uno se fue llorando. Terrible choque para la pareja del Tottenham ante el Sunderland

Los jugadores del Tottenham Antonin Kinski y Cristian Romero chocaron violentamente durante la derrota ante el Sunderland.

El Tottenham, que lucha por mantenerse en la liga, ya perdía 1-0 por el gol inicial de Nordi Mukiele.

Según The Sun, la preocupación creció cuando Brian Robey, del Sunderland, pareció empujar a Romero, quien luego colisionó con Kinski al retroceder a por el balón.

Noah Sadki, estrella del Sunderland, pidió de inmediato asistencia médica para los jugadores del Tottenham.

Tras una larga atención médica, Romero se retiró llorando.

Brandon Austin se preparó para reemplazar a Kinski, pero el portero checo continuó tras recibir atención.

Finalmente Kinski continuó con un vendaje en la cabeza.

Para Romero fue otro golpe duro, pues ya había sido sustituido por posible conmoción cerebral ante el Atlético de Madrid el mes pasado.

La afición le despidió con una ovación al verle tan afectado.

Un seguidor publicó en X: «Su equipo está en descenso y ahora se lesiona de gravedad; no puedes evitar sentir pena por él».

Otro añadió: «No estaba preparado para ver llorar a Romero... Me ha destrozado».

Fue el último golpe del partido: el Tottenham obtuvo un penalti que el VAR anuló.

Kolo Muani cayó al suelo tras un contacto con Omar Alderti y Luke O'Neill dentro del área.

Tras revisar las imágenes, el árbitro Rob Jones anuló su decisión inicial.

El único gol del partido lo marcó Mokeli en el 61’, tras un desvío, y dio el triunfo al Sunderland por 1-0.

El Tottenham cayó 0-1 ante el Sunderland en la 32.ª jornada de la Premier League.

El Tottenham, 18.º con 30 puntos, sigue en zona de descenso.

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