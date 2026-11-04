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Conference League
team-logoUniversitatea Craiova
Stadionul Ion Oblemenco
team-logoEgnatia
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Universitatea Craiova vs. Egnatia hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Universitatea Craiova vs Egnatia
Universitatea Craiova
Egnatia
Conference League

En la Conference League, el Universitatea Craiova se enfrenta al Egnatia. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y por streaming?

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Universitatea Craiova vs. Egnatia: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Stadionul Ion Oblemenco

El partido entre Universitatea Craiova y Egnatia comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Universitatea Craiova vs. Egnatia, hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

La semana de Universitatea Craiova y Egnatia: ¿qué ha pasado?

Universitatea Craiova llega a este partido con un balance de cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, venció por 2-1 a Botosani en la Liga 1. Especialmente contundente fue su triunfo por 5-0 a domicilio ante Sepsi OSK, que puso de manifiesto la fortaleza ofensiva del equipo. En la Conference League, Craiova ganó por 3-1 a Inter Club d'Escaldes en su último partido.

Egnatia suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue un 2-1 a domicilio ante KF Tirana en el campeonato albanés. En la Conference League, Egnatia empató 1-1 con Aarhus GF en su último encuentro. Su única derrota en ese periodo fue por 1-2 ante FC Dinamo City.

UCR

UCR - Formulario

FCF
W2-0
ESC
W1-3
SEP
W0-5
FCV
D1-1
BOT
W2-1
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
EGN

EGN - Formulario

VLL
W3-1
AGF
D1-1
DIC
L2-1
DUR
W1-0
TIR
W1-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Universitatea Craiova vs. Egnatia: alineaciones

Universitatea Craiova contra Egnatia alineaciones probables

Manager

  • F. Coelho

Universitatea Craiova vs. Egnatia: estado de forma

UCR

UCR - Formulario

FCF
W2-0
ESC
W1-3
SEP
W0-5
FCV
D1-1
BOT
W2-1
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
EGN

EGN - Formulario

VLL
W3-1
AGF
D1-1
DIC
L2-1
DUR
W1-0
TIR
W1-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Universitatea Craiova vs. Egnatia: balance de enfrentamientos directos

Universitatea Craiova vs. Egnatia: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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