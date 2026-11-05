¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Conference League
team-logoUniversitatea Craiova
Stadionul Ion Oblemenco
team-logoEgnatia
¡Mira aquí! Disney+
Con la colaboración de

Universitatea Craiova contra Egnatia: ¿dónde ver hoy el partido en directo por televisión y streaming?

Universitatea Craiova vs Egnatia
Universitatea Craiova
Egnatia
Conference League

En la Conference League, el Universitatea Craiova se enfrenta al Egnatia. Pero ¿quién ofrece el partido hoy en directo por televisión o en streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Universitatea Craiova vs. Egnatia: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Stadionul Ion Oblemenco

El partido entre Universitatea Craiova y Egnatia comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Universitatea Craiova vs. Egnatia, en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con Universitatea Craiova y Egnatia?

Universitatea Craiova llega a este partido con un balance de cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el equipo venció 2-1 a Botosani en la Liga 1. Especialmente contundente fue la victoria por 5-0 a domicilio ante Sepsi OSK, que puso de manifiesto su fortaleza ofensiva. En la Conference League, Craiova ganó su último partido por 3-1 al Inter Club d'Escaldes.

Egnatia suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue un 2-1 a domicilio ante KF Tirana en la liga albanesa. En la Conference League, Egnatia empató 1-1 con Aarhus GF en su último encuentro. Su única derrota en este periodo fue por 1-2 ante FC Dinamo City.

UCR

UCR - Formulario

FCF
W2-0
ESC
W1-3
SEP
W0-5
FCV
D1-1
BOT
W2-1
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
EGN

EGN - Formulario

VLL
W3-1
AGF
D1-1
DIC
L2-1
DUR
W1-0
TIR
W1-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Universitatea Craiova vs. Egnatia: alineaciones

Universitatea Craiova contra Egnatia alineaciones

3-4-3
Universitatea Craiova crest
Universitatea Craiova
UCR
Formación
Egnatia crest
Egnatia
EGN
4-3-1-2
team-logoL. PopescuV. ScreciuV. Screciuteam-logoO. Romanchukteam-logoN. Stevanovicteam-logoT. Balutateam-logoJ. Lameirateam-logoN. Bancuteam-logoC. MoraA. CicaldauA. Cicaldauteam-logoS. Baiaramteam-logoA. Al HamlawiM. DajsinaniM. DajsinaniG. JaimeG. JaimeE. BitriE. BitriN. AjetovikjN. AjetovikjA. YagoA. YagoF. MedeirosF. MedeirosA. AleksiA. AleksiA. KryeziuA. KryeziuA. AlbaneseA. AlbaneseK. LoukiliK. LoukiliD. AdjessaD. Adjessa
Egnatia crest
Egnatia
EGN
3-4-3
Universitatea Craiova

Once inicial

Egnatia

Suplentes

Manager

  • F. Coelho
  • N. Dede

Universitatea Craiova vs. Egnatia: estado de forma

UCR

UCR - Formulario

FCF
W2-0
ESC
W1-3
SEP
W0-5
FCV
D1-1
BOT
W2-1
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
EGN

EGN - Formulario

VLL
W3-1
AGF
D1-1
DIC
L2-1
DUR
W1-0
TIR
W1-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Universitatea Craiova vs. Egnatia: balance de enfrentamientos directos

Universitatea Craiova vs. Egnatia: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
321072+57
D
W
W
2
LuganoLuganoLUG
321084+47
D
W
W
3
BrannBrannBRA
321062+47
D
W
W
4
MjaellbyMjaellbyMJA
321051+47
W
D
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
321051+47
D
W
W
6
MónacoMónacoASM
321051+47
D
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
321030+37
D
W
W
8
AjaxAjaxAJX
320193+66
W
W
L
9
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
L
W
W
10
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
320132+16
L
W
W
11
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
W
L
W
12
BrightonBrightonBHA
312040+45
D
D
W
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
312052+35
D
D
W
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
312042+25
D
W
D
15
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
31116604
W
D
L
16
AtalantaAtalantaATA
31114404
D
L
W
17
BragaBragaBRA
311123-14
D
W
L
18
GanteGanteGNT
311112-14
D
L
W
19
ThunThunTHU
31023303
W
L
L
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
30303303
D
D
D
21
EgnatiaEgnatiaEGN
30302203
D
D
D
22
Riga FCRiga FCRIG
30302203
D
D
D
23
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
310234-13
L
W
L
24
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
310236-33
W
L
L
25
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
302134-12
D
D
L
26
JablonecJablonecJAB
302123-12
D
D
L
27
AGF AarhusAGF AarhusAGF
302112-12
D
D
L
28
Pafos FCPafos FCPAF
302124-22
D
D
L
29
Iberia 1999Iberia 1999IBE
302113-22
D
D
L
30
GetafeGetafeGET
302136-32
D
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302137-42
D
L
D
32
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301226-41
L
L
D
33
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
L
L
34
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301228-61
L
L
D
35
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
301218-71
D
L
L
36
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
300327-50
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google