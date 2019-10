Universidad de Chile recurre a la ayuda divina para salvarse del descenso: "La fe mueve montañas"

Hernán Caputto explicó la instalación de una gruta al interior del CDA. Además contó que Pellegrini le envía tips para evitar perder la categoría.

Universidad de no levanta cabeza. El pasado fin de semana, los azules cayeron 3-2 ante en el Superclásico, lo que los hundió aún más en la zona de descenso directo a sólo siete fechas del final del Campeonato Nacional.

Y, en ese sentido, los laicos optaron por la instalación de una gruta dedicada a la Virgen de Fátima en el Centro Deportivo Azul. "La virgen es una donación que se hizo al club y siempre es bienvenido", reconoció el técnico Hernán Caputto en conferencia de prensa.

"Respetamos todas las religiones y no solo en el club sino que entrenadores y dirigentes y se le buscó un lugar. Más allá de la cábala, no creo que la religión deba ser una cábala y los que somos creyentes creemos en nuestras convicciones y en nuestra fe, pero es una fe de uno, no una cábala, no es si es pie izquierdo que este inseguro de caminar pero creo en la fe porque mueve montañas", complementó el estratega en realación a esta medida.

Y en la misma línea, el DT reveló que ha recibido algunos consejos de Manuel Pellegrini, quien comandaba la banca técnica de la U cuando el equipo perdió la categoría -por única vez en su historia- en la campaña de 1988.

"Lo de Manuel fue su primera experiencia en , yo llevo ocho años como entrenador. He tenido la posibilidad de conversar con él, de tener ciertos tips, y eso es muy importante. Estoy tranquilo con lo que hago, hay seguridad y convicción por lo que estamos haciendo, los jugadores quieren revertir esto por su amor propio, por lo que sienten por este club. Todos los días me levanto con mucha energía, duele no poder ganar o la derrota, pero es parte de esto y hay que sacarse ese traje, creo mucho en los jugadores y quiero lo mejor para ellos", indicó.

En tanto, de cara al duelo de este viernes ante , por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile, el técnico dijo que sus dirigidos saldrán “a buscarlo desde el primer minuto”, que confía en dar vuelta la llave (los azules cayeron 3-1 en la ida) y, además, confirmó la titularidad de Johnny Herrera.

“Tenemos la convicción de que podemos hacerlo. La idea es hacer hincapié en lo que hemos hecho bien y, a partir de ahí, mejorar. Y que esa mejora, después, se haga sostenible en el tiempo”, sostuvo.

Y sentenció: “La permanencia es lo principal, pero también la clasificación en la Copa es importante. Estamos trabajando el partido. El equipo está firme. Los jugadores están convencidos y dispuestos. Todos quieren estar”.