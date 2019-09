Unión La Calera vs. Universidad Católica, por la Copa Chile: formación, día, horario y cómo ver por TV

El conjunto de Gustavo Quinteros quiere la gloria en todos los frentes y este fin de semana apunta alto en la Copa Chile.

deja de lado el torneo para enfocar sus energías en el juego de ida de la ronda de ocho mejores de la Copa Chile, en la cual quedó pareada con .

En su tercer encuentro consecutivo como visitante, tras igualar en el Clásico Universitario y superar a , los cruzados pararán su once más competitivo pese a resentirse de nueve valores.

No estarán disponibles Alfonso Parot y César Pinares, ambos titulares con ante . Raimundo Rebolledo, Carlos Lobos, César Munder y Diego están con la Rojita Sub 23, mientras que por lesión no están disponibles Ignacio Saavedra, Benjamín Kuscevic ni David Henríquez.

Edson Puch está en duda hasta último momento por un esguince medial de tobillo.

EL PROBABLE XI DE U. CATÓLICA

La escuadra de Gustavo Quinteros iría con Matías Dituro; Stefano Magnasco, Germán Lanaro, Valber Huerta, Juan Cornejo; César Fuentes, Francisco Silva, Luciano Aued; José Pedro Fuenzalida, Sebastián Sáez y Diego Buonanotte.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO U. La Calera - U. Católica FECHA Domingo, 8 de septiembre ESTADIO Nicolás Chahuán HORARIO 15:00

El juego se disputará el domingo 8 de septiembre, desde las 15:00, en el Nicolás Chahuán. La transmisión estará a cargo de CDF Premium y CDF HD.

ÚLTIMOS JUEGOS Y PRÓXIMOS COMPROMISOS

UNIÓN LA CALERA

JUEGO CAMPEONATO FECHA Unión La Calera 0-0 Nacional 30/08/2019 1-0 Unión La Calera Nacional 24/08/2019

Próximos partidos

JUEGO CAMPEONATO FECHA HORARIO Unión La Calera - Antofagasta Nacional 15/09/2019 20:00 - Unión La Calera Nacional 29/09/2019 20:00

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Próximos partidos