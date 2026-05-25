Una última jornada dramática tiene graves consecuencias: Massimiliano Allegri abandona el AC Milan con efecto inmediato

Massimiliano Allegri ha sido destituido como entrenador del AC Milan, según Fabrizio Romano. También dejan el club de inmediato el director general Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el director técnico Geoffrey Moncada.

La temporada terminó el domingo de forma dramática: el Milan cayó 1-2 en casa ante el Cagliari, mientras el Como y la Roma ganaron.

El equipo cayó al quinto puesto y se quedó sin acceso directo a la Champions, por lo que jugará la fase de grupos de la Europa League.

Tras este tropiezo, la directiva ha decidido prescindir de Allegri (58), quien regresó el pasado verano, así como de Furlani, Tare y Moncada.

Era su segunda etapa en San Siro, donde ya dirigió al equipo de 2010 a 2014.

Esta temporada el Milan no jugó competiciones europeas tras quedar octavo el curso pasado; en la Coppa Italia cayó en octavos ante la Lazio en diciembre, y en liga no superó el quinto puesto.

A principios de este mes ya se supo que Allegri estaba considerando seriamente dejar el Milan al final de la temporada, tras un enfrentamiento con el asesor del club, Zlatan Ibrahimovic.