Una situación incómoda: el público corea el nombre de otro entrenador que no es Arne Slot durante la derrota del Liverpool

El Fenway Sports Group (FSG), los propietarios del Liverpool, quieren darle a Arne Slot la oportunidad de cambiar el rumbo la próxima temporada, según informa The Athletic. Sin embargo, este medio de prestigio añade un importante «pero» a esa afirmación.

El Liverpool está viviendo una temporada muy turbulenta. Tras el año del título en 2025, este año muchas cosas no están saliendo bien en el ámbito deportivo. El pasado sábado, el Manchester City eliminó sin piedad al equipo de Slot de la FA Cup (4-0), y la clasificación de la Premier League tampoco le sonríe al Liverpool.

Los Reds ocupan actualmente el quinto puesto en la competición inglesa más reñida. Eso es (probablemente) suficiente para conseguir una plaza en la Champions League, pero los perseguidores pisan los talones a Slot y compañía.

El Chelsea, su perseguidor más cercano, solo tiene un punto menos que el Liverpool, y la distancia con el Brentford y el Everton, séptimo y octavo respectivamente, es de solo tres puntos.

«Por supuesto que se tienen en cuenta las circunstancias atenuantes, pero el entrenador sigue perdiendo el apoyo de los aficionados», escribe The Athletic. «Algunos corearon el sábado con vehemencia el nombre de Xabi Alonso, mientras abandonaban prematuramente el Etihad Stadium».

«FSG quiere darle al holandés la oportunidad de enderezar el rumbo el año que viene, pero su posición se volverá insostenible si la temporada se desmorona por completo en las próximas semanas», se afirma.

«La segunda parte del sábado fue la más preocupante», continúa el artículo. «Sea lo que sea lo que Slot haya dicho en el vestuario, está claro que no caló entre los jugadores. El Liverpool fue de mal en peor». Y así, el Liverpool solo lucha ya por un título. «Es la Champions o nada».