Tras proclamarse campeón de Escocia el sábado, el Celtic también ganó la Copa de Escocia. En la final en Hampden Park venció 3-1 al Dunfermline Athletic con goles de Daizen Maeda, Arne Engels y Kelechi Iheanacho. Josh Cooper marcó el tanto del honor.

La semana pasada el equipo ya había conquistado su 56.º título liguero al vencer 3-1 al Heart of Midlothian en la última jornada.

Una semana después, el equipo de Martin O’Neill buscaba el doblete ante el Dunfermline, cuarto de la segunda división.

Pese al mérito de Dunfermline por llegar a la final, el Celtic partía como claro favorito y así lo demostró.

A los 18 minutos, Maeda abrió el marcador tras un pase largo de Alistair Johnston que dejó atrás a John Tod; el japonés definió con calma ante el portero Aston Oxborough: 1-0.

Engels aumentó la ventaja con un disparo desde fuera del área y, en la segunda parte, Iheanacho sentenció con el 3-0. Cooper recortó distancias tras recibir el balón con algo de fortuna, pero el 3-1 no evitó el título para Celtic.

El Celtic conquista la Copa de Escocia por 43.ª vez, título que el año pasado obtuvo el Aberdeen, mientras que el Dunfermline se mantiene con dos copas, ganadas en 1961 y 1968.