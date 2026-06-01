Una pena: el PSV ejerce la opción de compra por 8 millones de euros, pero al final se queda sin el jugador

El PSV da por hecho que Anass Salah-Eddine no volverá a Eindhoven, según Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad. El club lleva meses intentando fichar al lateral izquierdo cedido por la AS Roma, pero aún no hay acuerdo. Por eso, el PSV busca otras opciones para el puesto.

El lateral de 24 años brilló en la primera parte de la temporada pasada, aunque su nivel bajó tras la Copa Africana de Naciones por problemas físicos.

El PSV disponía de una opción de compra de ocho millones de euros y se lo comunicó a la Roma, pero el traspaso requiere un acuerdo personal con el jugador.

El club le ofrece un contrato de varios años, pero su agente aún no lo acepta, por lo que la opción de compra podría haber caducado.

Si el jugador aceptara regresar, el PSV debería renegociar con la Roma, tarea complicada por los recientes cambios en la dirección del club italiano.

Por ahora, su regreso a Roma parece lo más probable: tiene contrato hasta 2028 y podría intentar ganarse un lugar en el once, algo que no logró anteriormente.