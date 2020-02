Una nueva explicación de Cardona: "Hablé con Román, pero no nos pusimos de acuerdo"

El 10 colombiano explicó por qué no se dio su regreso a Boca y responsabilizó a la situación económica argentina por no acordar los números.

Edwin Cardona fue uno de los tantos nombres que sonó para sumarse a Boca en el último mercado de pases, pero no se pudo cristalizar. Y después de un sinfín de versiones y hasta la intervención de su esposa, el propio jugador contó su versión, destacó la intención de Riquelme para incorporarlo pero puso el foco en la economía argentina.

"Estaba todo arreglado de palabra, pero no se dio. Había que arreglar muchas cosas del contrato que no se pudieron dar, pero ¿a quién no le iba a gustar volver? Dios eligió que yo esté en Tijuana y estoy contento", subrayó el 10 en un diálogo con la periodista Pilar Velázquez.

Con bronca, Cardona le apuntó a los diversos rumores que aparecieron y dijo que "la gente habla mucho sin saber. Hay que informarse bien. Los hinchas piensan que no quise ir a Boca pero no fue así. Hablé con Román y nunca llegamos a un acuerdo. Fui el primero que dijo que sí, hablé con el presidente y Román, pero me decían que tenían otras opciones. Además, saben cómo es la situación argentina...".

Y para concluir, dejó abierta la puerta para un regreso en el futuro: "Román me felicitó por venir acá, me dijo que ojalá pudiéramos trabajar juntos y va a ser así. Soy muy joven y me gustaría volver, siempre voy a estar disponible para eso", cerró el enganche.