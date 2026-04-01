Una intoxicación alimentaria masiva afecta a un club neerlandés: se aplaza el partido

El partido entre el FC Den Bosch y el Jong FC Utrecht de la Keuken Kampioen Divisie no podrá celebrarse el viernes. El club de Brabante se ha visto afectado por una intoxicación alimentaria masiva, según se puede leer en la página web del club.

El Den Bosch publicará un comunicado de prensa oficial el miércoles. «Por motivos médicos, no es responsable celebrar el partido del viernes. No hay suficientes jugadores disponibles para disputar un partido a nivel competitivo».

«El lunes hay otro partido programado, y el breve descanso entre ambos encuentros es irresponsable», escribe el Den Bosch, que visitará al Almere City el lunes de Pascua.

«Lamentamos esta noticia ante todos los aficionados que esperaban con ilusión un partido en una fecha fija. El partido contra el Jong FC Utrecht era un buen comienzo para un largo fin de semana de Pascua».

El Den Bosch y el Jong FC Utrecht se enfrentarán finalmente el lunes 20 de abril a las 20:00 horas. Las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas para la nueva fecha.

El Den Bosch ocupa actualmente la novena posición en la Keuken Kampioen Divisie. El equipo filial de Utrecht ocupa la duodécima posición.