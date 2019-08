Una expedición del Barcelona ya está en Francia para hacer el último intento por Neymar

El director deportivo, Éric Abidal, el CEO, Óscar Grau, el directivo Javier Bordas y André Cury viajaron hacia París para realizar una nueva oferta.

El no se rinde en su misión por conseguir el fichaje de Neymar. Este martes, bien temprano, una expedición azulgrana viajó hacia París para realizar la última oferta por el brasileño. Los que se subieron al avión fueron el director deportivo, Éric Abidal, el CEO, Óscar Grau, el directivo Javier Bordas y André Cury.

En esta nueva propuesta, Ousmane Dembélé podría estar incluido en la negociación, ya que en Cataluña están cada vez más molestos por las conductas del joven delantero. De hecho, según Le Parisien, el vería con otros ojos la nueva propuesta. Eso sí: pedirá al francés, a Semedo y 100 millones de euros.

Un detalle, no menor: el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, estará en la reunión que el Barça tendrá en la capital francesa, según informó RAC1. La participación del hombre más importante de la institución implica que la reunión sería definitiva: sí o no, y ya no habría que esperar hasta el cierre del mercado de pases.

En el Barcelona, si bien no son tan optimistas, siguen manteniendo la esperanza de poder volver a contar con la estrella sudamericana. También, por lo bajo, siguen esperando más gestos de Neymar para que la transferencia sea una realidad.