Una estrella internacional marroquí entra en la lista de prioridades del Newcastle

El Newcastle United se prepara para actuar con fuerza durante el mercado de fichajes de verano, tras meses de planificación, con el fin de reforzar la plantilla con jugadores destacados.

El entrenador Eddie Howe y el director deportivo Ross Wilson son conscientes de que este verano será decisivo en cuanto a fichajes, con una nueva estrategia de traspasos en preparación.

Tras el anuncio de Kieran Trippier de que se marcha al final de la temporada y las continuas especulaciones sobre el futuro de Tino Livramento, el Newcastle tendrá mucho trabajo por delante para reemplazar a estos jugadores.

El diario «chroniclelive», especializado en noticias del Newcastle, ha informado de que el club inglés ha fijado su mirada en varios jugadores para reforzar la posición de lateral durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Aclaró que el internacional marroquí Zakaria El Ouahdi, jugador del Genk belga, figura en la lista de objetivos del Newcastle para el próximo verano.

El periódico señaló: «En Bélgica, el lateral del Genk ha llamado la atención por su destacado rendimiento en la Prime League y en las competiciones europeas. Si el Newcastle busca un lateral ofensivo, el internacional marroquí de 24 años cumple todos los requisitos, ya que ha marcado 11 goles esta temporada, cuatro de ellos en la Europa League».

Gracias a su capacidad para jugar como lateral derecho o extremo, fue objetivo del Crystal Palace y del Everton en el pasado mercado de invierno, y podría estar a punto de fichar por un gran club este verano.

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