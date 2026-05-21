Un revés para Neymar, a pocas semanas del partido inaugural del Mundial contra Marruecos

Hay preocupación por el estado físico de Neymar de cara al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. El delantero de 34 años no jugó en la madrugada del miércoles al jueves con el Santos contra el San Lorenzo (2-2) en la Copa Sudamericana.

El veterano, incluido sorpresivamente por el seleccionador Carlo Ancelotti en la lista de Brasil para el Mundial, sufre una lesión en la pantorrilla que pone en duda su participación en el debut del 14 de junio contra Marruecos.

El médico de la selección, Rodrigo Zogaib, calma los ánimos en O Globo: «Neymar se unirá casi o totalmente en forma». Brasil inicia su preparación el 27 de mayo.

Se perderá el duelo del domingo ante Grêmio, pero Zogaib destaca que «hay muchas posibilidades de que juegue el miércoles siguiente contra Deportivo Cuenca».

Neymar regresó en enero de 2025 al Santos y, pese a sus problemas físicos, ha marcado 17 goles en 38 partidos.

No era convocado desde octubre de 2023, tras pasar del PSG al Al-Hilal por 90 millones de euros y sufrir varias lesiones. En los últimos años sufrió rotura de ligamentos cruzados, lesiones en el tendón de la corva y en el menisco.

Ancelotti espera que llegue en óptimas condiciones al Mundial: «Tiene unas semanas para demostrar su recuperación. Su experiencia y el afecto del grupo pueden crear un ambiente ideal».