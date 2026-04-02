Un periodista lanza una bomba: ¡Jesús fue quien diseñó la estrategia de Arabia Saudí en el partido contra Irak!

Un periodista saudí ha dado a conocer una gran sorpresa al afirmar que el portugués Jorge Jesus, entrenador del Al-Nassr, fue quien diseñó la estrategia de la selección saudí durante el partido contra Irak en la repesca asiática clasificatoria para el Mundial de 2026.

La selección saudí se clasificó para el Mundial de 2026 tras empatar a cero con Irak el pasado mes de octubre, en su segundo partido de la repesca asiática clasificatoria para el Mundial, donde se impuso por diferencia de goles, tras haber vencido a Indonesia.

Falah Al-Qahtani, periodista del diario saudí «Okaz», declaró en el podcast «Hajma»: «Voy a revelar una información que no se había dado a conocer hasta ahora, y es que quien diseñó la estrategia de la selección en el partido contra Irak, en el que nos clasificamos, fue Jesús».

Y añadió: «Jesús acudió el día del partido al campo de entrenamiento de la selección saudí, se sentó con los jugadores, trazó la estrategia y luego se marchó».

Esto se produce en un momento en el que el nombre del entrenador portugués se vincula a la dirección de la selección saudí en el Mundial de 2026, como sucesor del francés Hervé Renard, ante el descenso de los resultados y el rendimiento de «Los Verdes» en los últimos tiempos.

Jesús compite con varios nombres que han surgido recientemente, como el italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal; el norirlandés Brendan Rodgers, técnico del Al-Qadsia; y Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos.