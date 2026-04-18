Un ojeador reclama millones de euros al Ajax y recurre al Tribunal Superior

El traspaso de Antony al Manchester United sigue persiguiendo al Ajax años después. El récord de 95 millones de euros se ha convertido en un dolor de cabeza legal. En junio, el Tribunal de Apelación de Ámsterdam dictará sentencia en un prolongado litigio millonario, según Voetbal International.

El brasileño dejó Ámsterdam en 2022 con esa cifra récord, pero acabó suponiendo una fuerte pérdida para el Manchester United, que el año pasado lo vendió al Real Betis por solo 22 millones. Mientras, se acumulan las reclamaciones contra el Ajax por el traspaso: Antony ya llegó a un acuerdo sobre las multas impuestas.

Su agente, Junior Pedroso, reclamó una parte y obtuvo 1,25 millones de euros tras un laudo arbitral.

Ahora el ojeador Peter Gerards reclama dos millones de euros, alegando que él presentó a Antony y a Lisandro Martínez.

Ajax alega que un acuerdo previo liquidó todas sus obligaciones, pero el agente afirma que ese pacto no cubría futuros traspasos.

En 2024 un tribunal respaldó al Ajax, pero Gerards apeló y ahora el caso está ante un tribunal superior, con posturas irreconciliables y sin posibilidad de acuerdo.

El caso evidencia que, pese a las normas de la FIFA, buena parte de las primas de traspaso sigue yendo a intermediarios. En el caso de Antony, esa cifra ya alcanza varios millones.

El acuerdo con ojeadores externos generó tensiones en Ajax. Los internos, incluido el exjefe Hans van der Zee, desconocían los términos y lo consideraron inusual. La colaboración con Gerards acabó en 2020.

El 9 de junio se dictará la sentencia definitiva. Entonces se sabrá si el Ajax debe indemnizar a Gerards.