¿Un nuevo Henderson en el Ajax? «Para eso, Jordi Cruijff no necesita el visto bueno de sus ojeadores»

Como nuevo director técnico del Ajax, Jordi Cruijff afronta un mercado de fichajes intenso. El equipo de Ámsterdam quedó quinto en la VriendenLoterij Eredivisie, así que necesita refuerzos de calidad este verano. El nombre que más suena es el de Daley Blind.

En su columna para Voetbal International, Hans Kraay junior analiza el posible regreso del excapitán y las tensiones en torno a Jordi Cruijff y los ojeadores.

«Los ojeadores del Ajax parecen estar muy enfadados con Jordi Cruijff», comienza Kraay. «Le reprochan que actúe por su cuenta, junto con su mano derecha, el ojeador español Joel Lara».

Kraay añade que esto no tiene por qué ser un gran problema, sobre todo si se consideran los recientes fichajes del Ajax. «Me parece lógico que en el Ajax a veces se salten a algunos ojeadores. ¿Qué jugadores emocionantes han traído en los últimos años?», pregunta.

Sin embargo, sobre el regreso de Blind, Cruijff no perderá el sueño por estas críticas, opina el analista de ESPN. «Seguirá con la renovación del Ajax y no consultará a los ojeadores, porque ha visto jugar mucho a Blind en los últimos tres años».

Además, está convencido del valor añadido de Blind, en caso de que vuelva a jugar el año que viene en el Johan Cruijff ArenA. «Si has sido titular en 101 partidos de LaLiga sin tener problemas en ninguna posición, ¿no deberías poder hacerlo al menos un año más en el Ajax?».

«Para el puesto de Henderson, Jordi no necesita ningún visto bueno de sus ojeadores», concluye.