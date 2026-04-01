Un nuevo escándalo... Un exjugador italiano denuncia la corrupción sistemática en el Calcio

El italiano Federico Mangiamili, exjugador del Milan, lanzó una gran bomba mediática tras el fracaso de la selección italiana a la hora de clasificarse para el Mundial de 2026, tras su derrota ante Bosnia y Herzegovina, al revelar unas prácticas de corrupción generalizadas que, según él, están corrompiendo el fútbol italiano desde dentro.

Mangiamili se formó en las categorías inferiores del AC Milan, donde jugó en los equipos sub-17 y sub-19, antes de decidir retirarse prematuramente y abandonar el fútbol definitivamente debido a lo que describió como «corrupción rampante» en el mundo del fútbol italiano.

Mangiamili declaró, en una impactante publicación en su cuenta personal de redes sociales: «Por un lado me siento frustrado, y por otro estoy contento. Solo quien ha vivido en este entorno sabe lo sórdido que es lo que ocurre entre bastidores».

Y añadió: «Los agentes llevan a sus jugadores de las categorías inferiores a la tercera división italiana mediante sobornos de hasta 50 000 euros. Los equipos de primera división y las categorías inferiores están formados por jugadores extranjeros que cobran salarios desorbitados, y los entrenadores ni siquiera pueden decidir la alineación titular».

El exjugador continuó: «He visto a compañeros a los que los responsables de los clubes trataban muy mal, y todo esto forma parte del sistema tóxico del fútbol italiano. La situación es diferente a la de otros deportes, donde algunos falsifican los hechos y se basan únicamente en el amiguismo y el dinero».

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Mangiamili concluyó su publicación diciendo: «Por suerte, dejé ese entorno, pero lo que vi seguirá siendo siempre un retrato fiel de la corrupción del fútbol italiano».

Esta revelación llega en un momento muy delicado, solo unas horas después de la dolorosa eliminación de la selección italiana ante Bosnia, lo que ha desatado una amplia ola de polémica y críticas sobre la realidad del fútbol en Italia.