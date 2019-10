Un nuevo capítulo de la novela entre Queiroz, Jesurún y la FCF por el caso James

La propia Federación Colombiana ha tenido que intervenir para acabar con los rumores.

Ramón Jesurún habló este viernes en Planeta Fútbol de Antena 2 y sus declaraciones, respecto a la ausencia de James Rodríguez con la Selección , fueron en vía contraria a lo manifestado en su momento por el técnico de la Tricolor.

De acuerdo al dirigente de la FCF, Queiroz y James "Antes de la convocatoria tuvieron una reunión de tres a cuatro horas y acordaron que era importante que él tuviera un trabajo mancomunado en el ".

En su momento, Queiroz declaró sobre la ausencia del '10': "Hay que ser independiente de lo que se dice en , cosas que no tienen fundamento. Las decisiones las tomo pensando en lo mejor para el equipo. No hay acuerdos, compromisos. Nunca me canso de hablar con el cuerpo técnico ni lo jugadores".

"James nunca pidió no venir. Eso nunca me ha pasado en mi vida profesional. Es una decisión madurada con el tiempo y las observaciones del cuerpo técnico", aseguró el portugués el pasado 8 de octubre.

El cruce de información entre DT y directivo ha dado para que se generen todo tipo de especulaciones, para mucho este choque de opinión es contraproducente para los intereses de la Tricolor y otros tantos piensan que Jesurún lo único que logra es afectar la imagen del entrenador con estas declaraciones.

La FCF le ha salido al paso a estos rumores y ha emitido un comunicado que dice lo siguiente:

"El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, y el director técnico de la Selección Colombia de Mayores, Carlos Queiroz, comunican a la opinión pública que:

Las conversaciones privadas entre el técnico y los jugadores son inviolables, reservadas y confidenciales. Éstas están basadas en una confianza inquebrantable y con una confidencialidad absoluta. Nada ni nadie hará romper este vínculo de lealtad entre el entrenador y los jugadores, sea cual sea el precio que se deba pagar.

Queremos reiterar que no es cierto que los jugadores James Rodríguez o Falcao García hayan hecho una solicitud o un pedido especial para no estar al servicio de la Selección Colombia. No hubo, no hay y nunca habrá, acuerdos personales o institucionales, que no sean los que beneficien únicamente los intereses de la Selección de Colombia. En ninguna circunstancia o de cualquier modo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desmintió al director técnico Carlos Queiroz y todas las interpretaciones en ese sentido son erradas y sin sentido.