Un logro que llega a lo más alto... Una jugadora egipcia logra un hito árabe y africano

Jawhar Nabil, ministro egipcio de Juventud y Deportes, elogió el logro histórico de la campeona egipcia Hana Gouda, jugadora de la selección nacional de tenis de mesa de Egipto, tras clasificarse para los cuartos de final del Campeonato Mundial Femenino celebrado en la ciudad china de Macao.

Durante una conversación telefónica que mantuvo el ministro con la jugadora, expresó su orgullo por su meritorio rendimiento, que refleja un espíritu de tenacidad y determinación, y reafirmó su confianza en su capacidad para seguir brillando y enarbolar alto el nombre de Egipto en los foros internacionales.

Asimismo, el ministro expresó su agradecimiento a Ashraf Helmy, presidente de la Federación Egipcia de Tenis de Mesa, y al cuerpo técnico de la selección, en reconocimiento a sus esfuerzos por apoyar a la jugadora y crear el ambiente adecuado para lograr este éxito.

Hana Goda derrotó a la francesa Jia Nan Yuan, número 24 del mundo, por 4-3, convirtiéndose en la primera jugadora egipcia, árabe y africana en alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo femenina en la historia de este deporte.