Un jugador marroquí sobre lo ocurrido en el partido contra Egipto: «Una falta de respeto hacia las religiones... pero España no es racista»

El marroquí Omar El Hilali, lateral del Espanyol, ha expresado su firme condena por los cánticos racistas que se escucharon durante el partido amistoso que enfrentó recientemente a las selecciones de España y Egipto en el estadio del equipo catalán.

En una entrevista concedida al diarioespañol «Sport», El Hilali declaró: «Creo que ya se ha dicho todo, y las imágenes están ahí... No sé cuántas personas fueron, pero seguro que son una minoría, y después se hará lo que hay que hacer».

Y añadió: «Pero sí, estos cánticos son lamentables, ya sea contra los musulmanes o los cristianos... o contra todas las religiones. Creo que esto supone una falta de respeto hacia una religión que profesan muchas personas, y repito: es una falta de respeto hacia cualquier religión del mundo».

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El joven jugador continuó: «Es muy difícil, porque hay mucho público y tú estás concentrado en el partido... pero si yo estuviera en el lugar de Lamine Yamal (jugador de la selección española), por supuesto que me molestaría... Creo que estos cánticos no deberían ocurrir nunca, y quienes los han hecho deben asumir la responsabilidad, son una minoría».

En cuanto a su visión del fenómeno del racismo en los estadios españoles, basándose en su propia experiencia, El Hilali aclaró: «Siempre he pensado que España no es un país racista, según mi experiencia personal, a pesar de algunos incidentes aislados. No se puede generalizar el comportamiento de unos pocos a todo un país».

El astro marroquí señaló que ya había sufrido situaciones racistas anteriormente y reafirmó su confianza en la vía legal al afirmar: «Hasta que se resuelva al 100 %, no puedo hacer más comentarios».

Y concluyó: «Al fin y al cabo, somos personas antes que futbolistas. Debemos respetarnos unos a otros, porque sin respeto, el fútbol no tiene ningún valor».