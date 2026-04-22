Un jugador del NEC firma un nuevo contrato tras un «periodo difícil»: «Por eso me alegra aún más»

El NEC ha ampliado el contrato de Kevin Kers hasta 2027, con opción a una temporada más.

Llegó a la Academia de Fútbol DFDS - NEC a los doce años y, aunque esta temporada jugará con el filial, ya ha debutado en la Eredivisie.

A principios de año, el técnico Dick Schreuder le hizo debutar con el primer equipo. El 24 de enero entró a falta de quince minutos ante el PEC Zwolle, partido que se ganó 2-1.

«Kevin demuestra cada semana su valía en el filial y ya entrena con el primer equipo», afirma el director de fútbol, Carlos Aalbers. «Ahora le toca seguir así para que le veamos más en el Goffert».

El propio Kers también está encantado con su nuevo contrato. «Me da confianza para darlo todo. Tuve altibajos por lesiones, pero ahora estoy listo».

«Fue un periodo bastante difícil para mí y para la gente que me rodea. Pero ese periodo me ha hecho más fuerte. Siento que forma parte de mi camino que haya sido así. Ahora puedo volver a estar aquí, después de haber superado los contratiempos. Por eso es aún más bonito estar aquí», afirma Kers.