Un jugador del Feyenoord se ha hecho muy popular de repente en Francia

Varios clubes de la Ligue 1 siguen al centrocampista del Feyenoord Oussama Targhalline, según FR12.nl. De momento es solo un interés exploratorio, sin ofertas ni negociaciones.

AS Mónaco, Olympique de Lyon y RC Lens han consultado su situación, aunque el jugador, con contrato en De Kuip hasta 2028, está valorado por Transfermarkt en doce millones de euros.

Por ahora, el jugador no descarta quedarse y busca dialogar con la directiva.

La temporada pasada, el entrenador Robin van Persie confió en él y lo alineó en 24 partidos de la Vriendenloterij Eredivisie, en los que marcó dos goles y dio cuatro asistencias. Además, ha disputado once encuentros con la selección de Marruecos.

Por ahora no hay ofertas y el jugador, que quiere jugar la Liga de Campeones con el Feyenoord, no tiene prisa.

El domingo jugó de titular contra el AZ (1-1) y fue sustituido por Van Persie. Con ese empate, el Feyenoord aseguró el segundo puesto y su plaza en la próxima Champions.