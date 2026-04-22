Un jugador del Feyenoord pensó recientemente en retirarse: «Lo he considerado varias veces»

Gernot Trauner está encantado de volver al Feyenoord, como afirma en una entrevista con el club. Durante su larga rehabilitación, «El Farmacéutico» pensó varias veces en retirarse.

Con 34 años, el defensa sabe que le quedan pocos meses en el club. La afición lo adora y él admite que la lesión en el tendón de Aquiles al final de la temporada pasada lo hizo dudar.

Poco después se torció la rodilla y necesitó cirugía. Volvió contra el NEC (1-1) tras once meses de ausencia.

Reconoce que pensó en retirarse: «He pensado varias veces en dejarlo. A menudo tenía ese tipo de pensamientos».

Sin embargo, nunca se rindió. «Siempre tuve esperanza. No podía aceptar que el último partido de la temporada pasada fuera el último para mí. De la noche a la mañana, pasar de estar bien a no poder volver a jugar era inaceptable».

«No busqué ayuda psicológica, pero las personas que me rodeaban me ayudaron mucho. Siempre han sido muy pacientes y siempre han creído en mí», concluye el experimentado defensa.

El sábado recibe al FC Groningen en un duelo clave por el segundo puesto de la Eredivisie.