Un jugador del Feyenoord es destrozado: «¡¿Pero si es un futbolista profesional, no?! ¡Es escandaloso, qué vergüenza!»

Kenneth Pérez ha arremetido duramente contra el Feyenoord tras el empate sin goles del domingo contra el FC Volendam (0-0). El analista de ESPN consideró que los de Róterdam ofrecieron una actuación desconcertantemente floja. «¿Qué faltó en ese partido? Calidad. Simplemente jugadores con calidad. Jugadores que puedan hacer algo por sí mismos», afirmó Pérez en el programa Dit was het weekend.

El Feyenoord jugó un partido muy mediocre y se quedó en el 0-0 en Volendam. Ambos equipos crearon pocas ocasiones, pero tuvieron grandes oportunidades de llevarse la victoria en los últimos minutos.

Pérez no se anduvo con rodeos con los de Róterdam y señaló la total falta de creatividad. «Pero no hay nadie, pero de verdad nadie, y aquí me refiero al Feyenoord, que sea capaz de hacer algo sorprendente o así».

El analista menciona varias situaciones en las que el Feyenoord se queda corto. «Todo está tan calculado y todo el mundo sabe ya lo que va a hacer».

La mayor parte de la atención de Pérez se centra en el momento clave del partido: la enorme ocasión de Aymen Sliti. El suplente del Feyenoord recibió el balón a metro y medio de la portería, con todo el espacio del mundo para rematar de cabeza, pero envió el balón fuera, para incredulidad de muchos.

«Aunque no sepas rematar de cabeza, puedes llegar a la portería», suspira Pérez. «Esto es realmente escandalosamente malo. ¡Tan escandalosamente malo!».

Destacó que existen unos requisitos mínimos para los futbolistas profesionales. «Que quede claro que se trata de un futbolista profesional, ¿no? Se supone que debe ser capaz de rematar de cabeza al menos un poco». Según Pérez, no se trata de la perfección, sino de las habilidades básicas que cabe esperar a este nivel.

Para terminar, describió el fallo de forma burlona. «Es una ocasión clara a metro y medio de la portería. Ni siquiera es capaz de rematar a puerta, porque lo que hace es cerrar los ojos y cabecear un poco como una tortuga».