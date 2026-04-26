Un jugador del Ajax Sub-19 genera revuelo al asegurar: «Soy mejor que Wijndal y Rosa»

El sábado por la noche, Eternal Barron, delantero del Ajax Sub-19, afirmó en directo en TikTok que es “mejor” que Lucas Rosa y Owen Wijndal. La declaración, hecha durante una charla con Juwensley Onstein, no ha gustado a los aficionados del Ajax.

Durante la emisión en directo con su excompañero Onstein, Barron, extremo derecho, afirmó ser superior a Lucas Rosa y Owen Wijndal, según recogió la cuenta de aficionados Inside020.

La afirmación ha generado revuelo en X, pues Barron aún no ha debutado con el primer equipo.

«No me apetece esa arrogancia. Que lo vendan ya», comenta un usuario. «Rosa se lo come», añade otro. «Es raro decirlo. Ni siquiera juega en el Jong Ajax. Que le rompan el contrato», escribe un tercero.

En el club se le considera un jugador con “instrucciones de uso”, según Ajax Showtime en diciembre de 2025.

“En el fútbol y en el Ajax hay más cosas en juego que solo saber dar bien a la pelota, así se explicaba su escaso tiempo de juego. Se ha hablado mucho sobre la mentalidad y el comportamiento de Barron”.

«Ha causado los problemas de rigor y, por eso, se le dejó en el banquillo o incluso fuera de la convocatoria más de una vez. Barron es un chico difícil, pero también un buen chico y, desde luego, no es inmanejable», afirmaba Ajax Showtime.

Barron llegó en 2022 de la cantera del Sparta y este curso actúa sobre todo como suplente en el sub-19 del club de Ámsterdam. Tiene contrato hasta 2027, pero varios clubes extranjeros le siguen.







