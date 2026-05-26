El contrato de Mees Hilgers (25) con el FC Twente se ha prorrogado automáticamente por una temporada, según han anunciado los Tukkers a través de sus propios canales.

En un comunicado oficial, el cuarto clasificado de la VriendenLoterij Eredivisie explica: «El contrato de Mees Hilgers con el FC Twente se ha prorrogado automáticamente por una temporada. El club quiere retener al defensa central y por eso no rescindió su contrato, que vencía el 1 de abril».

Como el jugador tampoco lo hizo antes del 16 de mayo, el contrato se ha ampliado una temporada, según el Convenio Colectivo de Jugadores Profesionales de Fútbol. Ahora vence en junio de 2027», explica el club.

Tras una temporada complicada por lesiones y negociaciones estancadas, el club aclara el futuro del defensa.

Hilgers, nacido en Amersfoort, llegó al Twente en 2011 y ha jugado 129 partidos oficiales con el primer equipo.

Según Transfermarkt, su valor es de 4 millones de euros. La prórroga automática impide que se marche como agente libre.

Twente podría venderlo el próximo verano. El defensa jugó su último partido el 25 de mayo de 2025.