Un jugador de Atlanta le escribió una carta a Tevez y se hizo viral: "En el ascenso no podemos vivir 6 meses o un año sin cobrar"

Luego de que el capitán de Boca declarara sobre los sueldos de sus colegas, Federico Presedo, jugador de Atlanta, le escribió una carta por Twitter.

Las palabras de Carlos Tevez acerca de sus colegas no cayeron nada bien en el mundo del ascenso. "El futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar", sostuvo el Apache en América TV, y seguramente no reparó en que no todas las realidades en el fútbol son las mismas que en al esfera de su club, Boca.

Las repercusiones no tardaron en llegar, pero sin dudas la más llamativa fue la acotación de Federico Presedo, jugador de Atlanta, quien le escribió una carta pública a través de Twitter que no tardó en viralizarse.

Quiero contarte un poco la realidad de los jugadores del ascenso ya que capaz no te informaste o las cosas que te cuentan no son correctas.

En principio te voy a decir que no, no podemos vivir 6 meses o un año sin cobrar, se nos haría imposible, y ahora te paso a explicar por qué — Fede Presedo (@federicopre) April 2, 2020

Habrá que esperar para saber si con el correr de las horas el capitán del Xeneize decide responder algo o argumentar un poco mejor sus dichos en medio de este aislamiento preventivo que tiene muy preocupados a los argentinos, en la mayoría de los casos por las consecuencias económicas que puede llegar a alcanzar en muchos hogares.