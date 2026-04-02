Un jugador amateur recibe una sanción insólita de la KNVB tras una agresión intencionada

Tolga Ö. ha sido condenado por el tribunal de Breda a sesenta horas de trabajo comunitario tras una falta muy dura cometida en un campo de fútbol amateur. El futbolista de 21 años, natural de Den Bosch, fue declarado culpable de agresión con lesiones físicas graves. Su rival, Martin Kuijer, sufrió como consecuencia de la acción una fractura complicada de peroné, esguinces de tobillo y rotura de ligamentos.

El incidente tuvo lugar el 18 de febrero de 2024 durante el partido entre el Cluzona y el FC Engelen. El equipo de Wouw ya ganaba cómodamente por 6-0 en ese momento. El partido, que hasta entonces había sido muy desigual, tomó de repente un giro extremadamente violento.

Kuijer acababa de marcar y poco después volvió a hacerse con el balón. Inició el ataque hacia la portería, con el balón bastante por delante de él. Tolga Ö. se lanzó en su persecución y optó por una entrada por detrás.

Al hacerlo, no tocó el balón, sino que golpeó de lleno la pierna del delantero, justo por encima del tobillo. Kuijer tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital, donde fue operado. Las secuelas de la falta siguen siendo evidentes para el delantero.

El tribunal se mostró severo con la acción de Ö. «Nunca podría haber tocado el balón. El balón estaba muy por delante del delantero y Tolga estaba detrás de él. Realizó una entrada dura con los tacos por delante», reza la sentencia. «Aceptó conscientemente el riesgo de golpear al delantero en lugar de al balón».

Los testigos también coincidieron en su valoración de la entrada. Se habló de «una entrada en vuelo, un pequeño golpe» y «una entrada deliberada con los tacos por delante». El árbitro le mostró directamente la tarjeta roja por una falta con exceso de intensidad.

Curiosamente, también el propio entrenador del FC Engelen expresó duras críticas. Según él, Ö. estaba frustrado tras perder el balón y buscaba deliberadamente cometer una falta. Describió la acción como «feroz y temeraria».

Además de la pena de trabajo comunitario, Ö. deberá pagar una indemnización de más de 12 000 euros, que incluye los gastos médicos y una indemnización por daños morales.

Suspensión de la KNVB

La KNVB impuso a Ö. una suspensión de «solo» seis partidos. Entretanto, tanto el agresor como la víctima han abandonado sus clubes. Kuijer sigue lidiando con las secuelas de la grave lesión.