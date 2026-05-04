«Un grande busca contacto: Reijnders, de camino a la salida del Manchester City»

Según La Gazzetta dello Sport, la Juventus sigue de cerca a Tijjani Reijnders. El centrocampista de 27 años del Manchester City ha perdido protagonismo, lo que podría facilitar su traspaso.

Tras un buen inicio en Inglaterra, desde febrero su situación cambió: se quedó en el banquillo en seis de los últimos nueve partidos y no juega en la Premier League desde el 14 de marzo. Sin embargo, el sábado disputó 85 minutos en la victoria de la FA Cup contra el Southampton (2-1).

Su pasado en el AC Milan lo convierte en un fichaje ideal para la Serie A.

No obstante, el traspaso no es sencillo: el City pagó unos 70 millones (bonificaciones incluidas) y la Juventus no puede llegar a esa cifra, por lo que debe repartir sus recursos entre varias posiciones.

Por eso se exploran fórmulas creativas: una cesión, un intercambio o cualquier otra opción financieramente ventajosa. De momento solo hay contactos exploratorios a través de intermediarios, según La Gazzetta.