Un fichaje sensacional... ¿Jugarán juntos Mohamed Salah y Van Dijk en un nuevo equipo?

El Galatasaray turco planea, en una de las operaciones más ambiciosas del próximo mercado de verano, fichar a las estrellas del Liverpool Mohamed Salah y Virgil van Dijk para impulsar su proyecto.

Según el diario turco «A Spor», el club quiere fichar a Mohamed Salah y Virgil van Dijk en el próximo mercado estival.

Mohamed Salah ya anunció su salida del Liverpool al terminar esta temporada, tras nueve cursos de éxitos colectivos e individuales en Anfield.

El club turco quiere actuar pronto, aprovechando que el contrato de Salah expira y podría marcharse gratis.

Van Dijk, cuestionado tras la derrota 0-2 contra el París Saint-Germain en la ida de cuartos de la Champions, podría buscar nuevos horizontes.

El club turco quiere fichajes de peso de la Premier para ser competitivo en Europa la próxima temporada, sobre todo en la Liga de Campeones.

Van Dijk es el gran deseo defensivo del presidente Dursun Özbek, que busca un central de renombre.

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Ambos jugadores han sido clave en la reciente historia del Liverpool, con varios títulos, entre ellos la Liga de Campeones.