«Un fichaje estrella»... El Real Madrid se decanta por su primera opción para reforzar la defensa

Según un informe periodístico publicado este miércoles, el Real Madrid ha fijado su mirada en un defensa destacado para ficharlo durante el próximo mercado de fichajes de verano.

No es ningún secreto que el Real Madrid está estudiando la posibilidad de reforzar su defensa. El equipo cuenta actualmente con cinco defensas (Militão, Hojund, Asensio, Rüdiger y Alaba), pero los contratos de estos dos últimos expiran el próximo 30 de junio; y mientras que el futuro del jugador alemán sigue sin estar claro, la salida de Alaba es casi segura al final de la temporada.

Según el diario «Mundo Deportivo», de la lista de nombres que han sonado en los últimos meses en el Real Madrid (Obamekanou, Saliba, Schlotterbeck...) hay uno, Ibrahima Konaté, del Liverpool, que ocupa el primer puesto en la lista de jugadores objetivo.

Esto se debe principalmente a que aún no ha renovado su contrato con el Liverpool, y su incorporación al Real Madrid, al igual que ocurrió con Alaba y Rüdiger en los últimos años, se produciría mediante un traspaso a coste cero, lo cual es un factor de vital importancia para el club blanco, ya que no tendrían que gastar dinero en esta operación.

Ibrahima Konaté tiene 26 años, se formó en la cantera del Sochaux y perfeccionó sus habilidades en el RB Leipzig, y ha pasado cinco temporadas en la Premier League con el Liverpool jugando al más alto nivel.

Su altura (1,94 metros) y sus características físicas lo convierten en un defensa difícil de superar. Es cierto que no posee la misma habilidad que su compañero en el Liverpool, Virgil van Dijk, a la hora de pasar el balón, pero suele resolver estas situaciones con relativa facilidad.

Por lo tanto, de aquí a los próximos meses, su futuro dependerá también de su rendimiento, ya que parece que no seguirá en el Liverpool; tanto si ficha por el Real Madrid como por otro equipo, tendrá que dar lo mejor de sí mismo durante este periodo, incluido el Mundial.

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