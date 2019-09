Un familiar de Jonatan Maidana, gravemente herido por la Policía antes de River vs Lanús

Gonzalo, primo del defensor campeón de América con el Millonario, recibió un disparo de bala de goma en su pierna derecha y debió ser internado.

La noche de Copa en la que River consiguió el pase a cuartos de final tras vencer a Godoy Cruz fue realmente angustiante y violenta para muchos hinchas del Millonario que se acercaron al estadio Néstor Díaz Pérez en .

Y es que el ingreso de los fanáticos fue realmente desorganizado y con un accionar sumamente agresivo por parte de la Policía, que no sólo golpeó a los hinchas si no que hasta disparó balas de goma en contra de ellos.

Uno de los afectados de gravedad fue Gonzalo, primo de Jonatan Maidana, quien recibió un balazo de goma en su pierna derecha, debajo de la rodilla, y terminó internado en un hospital de la zona. "Estaba haciendo la fila para ingresar al estadio y no sé qué pasó, pero la policía empezó a corrernos a todos. En el tumulto en la vereda y a los tres metros me tiraron un balazo de goma. Me ayudaron unos hinchas y llamaron a la ambulancia. Perdí mucha sangre. La Policía seguía tirando", relató el propio Gonzalo en TyC Sports y contó que después de la primera operación aún tiene dañado el músculo, tendones y perdió masa muscular.

Gonzalo Maidana, primo de Jonathan Maidana debió ser operado por el ataque sufrido por parte de la policía que debía brindar la seguridad en el partido de #River ante #GodoyCruz en cancha de Lanús. @SomosFPD @CarpMonumental @Rivadavia630 @Superclasico630 pic.twitter.com/9OpI3Ewf2G — Paulo Filippini (@PauloFilippini) September 19, 2019

"Siempre que viene River acá, hay quejas. No sé cómo será en la Capital Federal, pero acá se cumplió con el programa Tribuna Segura", dijo Juan Manuel Lugones, titular del Aprevide, en TyC Sports y resaltó que "si hay algún policía fuera de su labor, vamos a ver las imágenes para ver si se excedieron”.

Cabe destacar que un rato antes del partido entre el Millonario y el Tomba, fueron detenidos 50 barras de River a los que se les secuestraron armas de fuego, armas blancas y municiones que tenían preparadas para, según el periodista Gustavo Grabia, un enfrentamiento con otra facción de la barra brava.