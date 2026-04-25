Un escándalo sacude Italia: el jefe de los árbitros, acusado de fraude en torno a los partidos del Inter

Según medios italianos, el responsable de arbitraje, Gianluca Rocchi, es investigado por la Fiscalía de Milán por «complicidad en fraude deportivo» en las temporadas 2023/24 y 2024/25. Rocchi, responsable de designar árbitros en la Serie A y la Serie B, habría intentado favorecer al Inter.
Los encuentros bajo investigación son: Bolonia-Inter (20/04/2025), semifinal de la Coppa Italia Inter-AC Milan (23/04/2025), Parma-Udinese (01/03/2025) e Inter-Hellas Verona (06/01/2024).
En Udinese-Parma se le acusa de presionar al VAR, Daniele Paterna, para que revisara una posible mano de Parma y acabara indicando penalti.
«Fíjate en la posición del brazo. Parece que está pegado al cuerpo», dijo Paterna, quien unos segundos después se giró y añadió: «Es posible que sea penalti». Finalmente se pitó penalti a favor del Udinese, que Florian Thauvin convirtió para dar el 1-0.
La fiscalía asegura tener pruebas de que Paterna miró a Rocchi, quien golpeó la ventana varias veces mientras el equipo del VAR debatía la jugada. El vídeo de esa secuencia, al final de este artículo, es la pieza clave de la investigación.
Antes del Bolonia-Inter, Rocchi habría intervenido al saber que Daniele Doveri iba a arbitrar el partido. Por motivos poco claros, el Inter se opuso, así que Rocchi designó a Andrea Colombo. Así, el Inter evitó que Doveri dirigiera sus «partidos más importantes».
Pese a ello, el Inter no se benefició: Riccardo Orsolini marcó el 1-0 en los últimos minutos para el Bolonia tras un saque de banda lanzado demasiado arriba. Doveri acabó dirigiendo el Inter-Milan de Copa Italia, mientras que el Bolonia-Inter se quedó sin él. El Milan ganó 0-3.
En enero de 2024, para el Inter-Hellas Verona, Rocchi habría intervenido de nuevo en el VAR. Antes del 2-1 de Davide Frattesi en el 93’, Alessandro Bastoni golpeó con el codo a Ondrej Duda, del Parma. El árbitro Michael Fabbri consultó al VAR, Luigi Nasca.
Nasca revisó el fuera de juego y otras posibles infracciones, pero no encontró nada y validó el tanto. Sin embargo, no se revisó el codazo de Bastoni. Según el fiscal, Nasca lo omitió «en connivencia con otros».
Rocchi será interrogado el 30 de abril y, de momento, se ha apartado de su cargo de director de arbitraje. Él se declara inocente: «Saldré indemne y más fuerte que antes».