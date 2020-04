Un conflicto inesperado: los jugadores argentinos, en contra de la suspensión de los descensos

El Secretario General de Agremiados, Sergio Marchi, adelantó que los futbolistas podrían negarse a jugar si la AFA no revisa su determinación.

La decisión de la AFA de dar por terminada la temporada 2019/20 de todo el fútbol argentino abrió todo tipo de focos de conflicto. Mientras algunos clubes protestan por la forma en que se determinó la clasificación a las copas internacionales de 2021, los torneos femeninos quedaron hundidos en la incertidumbre por su futuro y todo el ambiente que rodea a la pelota se queja por la insólita decisión de volver a ampliar la cantidad de equipos en Primera, también surgió otro reclamo que nadie esperaba: los propios futbolistas salieron a manifestarse en contra de que se anulen los descensos por dos años.

Según explicó Claudio Tapia, la determinación fue adoptada en pos de cuidar la economía de los clubes, que está siendo muy lastimada por la suspensión de actividades derivada de la pandemia de coronavirus. Pero los jugadores creen que no hay motivos para que la medida se extienda por más de una temporada: "Los futbolistas no están de acuerdo en una temporada 2021 sin descensos. No es por una situación caprichosa, simplemente porque entendemos, como bien dice la FIFA, que esto es una competencia. Eliminar la pérdida de categoría quita competitividad y tiene que haber competencia arriba, en la mitad de la tabla y abajo", aseguró Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, en TyC Sports.

En el mismo sentido se había manifestado previamente Diego Rodríguez, el capitán de Central Córdoba de Santiago del Estero, uno de los equipos más complicado con el Promedio: "En esta temporada nos parece correcto que se anulen los descensos porque hay partidos que no se jugarán, pero en la próxima no vemos argumentos para que no haya. Nos parece ilógico y creemos que habrá una merma en el nivel del fútbol argentino".

Más equipos

Más allá de la innegable merma en la calidad del torneo que generará un nuevo aumento en el número equipos y de la enorme cantidad de partidos que se llevarán a cabo en los que no habrá nada en juego, el fondo del reclamo de los jugadores es económico: sin descensos, los clubes no sólo contratarán menos futbolistas sino que también se ahorrarán el pago de premios y bonus por mantener la categoría. "En un torneo de 28 equipos habrá siete u ocho que no jugarían por nada, eso lo sabemos todos. Y automáticamente, los clubes no irían a buscar jugadores para reforzarse", explicó el Ruso, en diálogo con radio Continental.

Durante todo este tiempo sin competencia, los futbolistas realizaron dos asambleas virtuales de las que participaron todos los capitanes de las distintas divisionales (el único plantel que no se sumó fue el de River) y mantienen una postura bastante unánime respecto a lo que vendrá. Incluso, el propio Marchi admitió: "¿Si existe la posibilidad de no jugar en caso de que no haya descensos? Seguramente es algo de lo que vamos a hablar".