«Un club inglés de primera división se interesa por Francesco Farioli en el FC Porto»

Según el periodista italiano Nicolo Schira, el Chelsea se interesa por Francesco Farioli, técnico del Porto. Pero es poco probable que deje Portugal.

Llegó el pasado verano tras rescindir su contrato con el Ajax y, gracias a su buen rendimiento, renovó hasta 2028.

Quien quiera ficharlo deberá pagar la cláusula de rescisión, fijada en veinte millones de euros.

A falta de cuatro jornadas, el Porto lidera la Liga portuguesa con cuatro puntos sobre el Benfica y un partido menos.

Schira añade que el técnico confía en el proyecto y no está seguro de querer marcharse.

El Chelsea, que busca entrenador tras el cese de Liam Rosenior hace unos días, solo lo tuvo cuatro meses.