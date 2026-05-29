Tijjani Reijnders podría dejar el Manchester City para fichar por otro grande de Europa. Según el periodista Matteo Moretto, el Atlético de Madrid ya negocia su incorporación.

Ambos clubes ya negocian un posible traspaso este verano. Se desconoce el precio mínimo, aunque Transfermarkt valora al internacional holandés en 60 millones de euros.

El Atlético, dirigido por Diego Simeone, analiza las opciones para ficharlo de la Premier League, aunque Moretto advierte que la operación no será fácil.

Reijnders empezó fuerte en su debut con el City, pero con el tiempo Pep Guardiola lo fue relegando al banquillo.

Esta situación ha avivado los rumores sobre una salida anticipada del Manchester City. Según La Gazzetta dello Sport, la Juventus sigue de cerca su caso.

La Vecchia Signora busca jugadores que se adapten rápido a la Serie A, y Reijnders, con su pasado en el Milan, encaja a la perfección.

Sin embargo, un traspaso no es sencillo para la Juventus: se dice que el Manchester City pagó unos setenta millones de euros (bonificaciones incluidas) por el centrocampista, cantidad a la que la Juventus no puede acercarse fácilmente, igual que el Atlético.