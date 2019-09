¿Un campeón del mundo sin costo? Inter piensa en Mario Götze para 2020

El alemán, verdugo de Argentina en 2014, finaliza su contrato con Borussia Dortmund al final de la temporada y el Neroazzurro lo tiene en la mira.

El mercado de pases en Europa acaba de finalizar, pero en Inter ya piensan en la próxima temporada y pusieron la mira en un campeón del mundo que podría llegar a coste cero: Mario Götze, cuyo contrato con se termina al final de la actual temporada y no es prioridad para renovarlo.

Según informó La Gazzetta dello Sport, el interés del conjunto milanés en el autor del gol que le dio el título a en 2014 se dio mientras la ventana de transferencias estaba abierta, e incluso hubo contactos formales con el conjunto alemán, pero la situación contractual del jugador habría sido la responsable de que la directiva italiana decidiera no avanzar en aquel momento: el Neroazzurro podrá negociar directamente con el mediocampista a partir de enero, para asegurarse su llegada sin cargo a mediados del año que viene.

Actualmente, Götze no es titular en el Dortmund y apenas lleva disputados 23 minutos en lo que va de la temporada, por lo que el club no pondría demasiadas trabas para dejarlo salir. Para Inter, en tanto, su arribo sería una solución para una zona del campo donde Antonio Conte no tiene demasiadas alternativas.