Un Atlético Nacional de luces y sombras empató con Envigado en el debut

El primer partido por Liga terminó en tablas para el Verdolaga, que no supo sostener ell resultado.

Primer partido del semestre para el nuevo proyecto de Atlético Nacional, de la mano de Alejandro Restrepo y a la espera de poder inscribir a sus flamantes refuerzos, que por temas legales no han podido ser de la partida ante el Envigado en la tarde de este domingo.

La primera mitad dejó ver trazos de todo lo que supo hacer bien Nacional el semestre anterior, un fútbol fluido y con alta efectividad a la hora de encarar el arco rival, respaldado por una defensa sólida y un mediocampo eficiente en recuperación y entrega para proceder a la fase de ataque.

Los dos goles del Verdolaga hacían pensar en un baile sobre un conjunto Naranja que se tardó casi 60 minutos en encontrarse dentro del terreno de juego, algo en lo que tuvo mucho que ver la lesión que obligó a relevar a Jalan Barrera, algo que desconectó por completo al equipo y le permitió al rival ocupar espacios y hacerle daño al arco de Mier.

Segundo tiempo para el olvido, con todos los fantasmas de la eliminación de Copa y Liga de hace un par de meses rondando, con las ideas opacadas por el nerviosismo, la ansiedad y por ratos hasta la displicencia de algunos jugadores que parecen relajarse con el resultado a favor, olvidando que hay que disputar los 90 minutos sin renunciar.

Envigado mostró tenacidad y espíritu, incluso estuvo cerca de la remontada, mientras que Nacional no logró sostener un resultado cómodo, bien adquirido, pero que mentalmente parece haber hecho daño, generando un exceso de confianza que no es de ahora y que le sigue costando caro al Verde de la montaña que ahora debe pasar la página, seguir entrenando y dejando de lado lo extradeportivo cuando entra a la cancha, entendiendo que un empate de visita no es un mal resultado, pero con la mano en el corazón para reconocer que el debut era completamente ganable.