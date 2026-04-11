Un antiguo escándalo lo forzó a retirarse y ahora persigue el arbitraje del partido entre Al-Ahli y Al-Fayha

Varios medios han rescatado una antigua polémica sobre el árbitro del partido Al-Ahli-Al-Fayha, de la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Ahli empató 1-1 con el Al-Fayha el miércoles en Al-Majma'a, en la jornada 29 de la Liga Roshen.

El encuentro registró varias decisiones arbitrales polémicas, por lo que el Al-Ahli emitió un comunicado criticando al colegiado y pidiendo conocer las conversaciones con el VAR.

La polémica mayor recayó sobre el cuarto árbitro, Abdulrahman Al-Sultan, tras las declaraciones del inglés Ivan Tony, delantero del Al-Ahli de Yeda, quien afirmó que el árbitro les dijo que se centraran en la Liga de Campeones de Asia y no en la Liga Roshen.

El diario saudí «Okaz» recordó que, hace ocho años, Al-Sultan —entonces árbitro de campo— ordenó repetir un partido por un error grave.

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En 2018 la Federación Saudí ordenó repetir el Al-Muzahmiyah-Najran de ascenso a Primera y sancionó al árbitro.

El árbitro aplicó el método «ABBA» —dos penaltis consecutivos para cada equipo tras el primero—, ya eliminado por la FIFA.

Tras ese incidente, el árbitro Abdulrahman Al-Sultan anunció su retirada definitiva, aunque luego se retractó.

Tras ese incidente, Al-Sultan cometió más errores y la Comisión de Árbitros de la Federación Saudí de Fútbol lo sancionó en varias ocasiones.

El más reciente ocurrió la pasada temporada de la Liga Roshen, cuando la Federación Saudí de Fútbol lo sancionó por fallos en un Al-Ittihad-Al-Raed.

Antes, el Al-Ahli pidió a la Federación Saudí de Fútbol investigar a todo el equipo arbitral, y ahora la Federación informa que sus comisiones ya actúan al respecto.