«Un año sin jugar al fútbol por haber derribado a un chico en un entrenamiento»: la estrella del Eintracht de Fráncfort revela algunos detalles curiosos

Lisanne Gräwe forma parte de la nueva generación de futbolistas alemanas que quieren causar sensación en el Mundial de 2027 vistiendo la camiseta con el águila.

Desde 2023, la centrocampista de 23 años tiene contrato con el Eintracht de Fráncfort y cree que ella y sus compañeras de equipo pueden ganar un título esta misma temporada —a ser posible, la UEFA Women’s EuroCup—; la semana que viene está programado el partido de ida de semifinales contra el BK Häcken, uno de los mejores equipos de Suecia: «¡Me gustaría, tanto para el Eintracht en general como para mí personalmente, que pudiéramos llevarnos un título!», declaró Gräwe a la presentadora Rena Schwabl en el último episodio de su programa «lupfen & labern» de MagentaSport.

En su programa de entrevistas, Schwabl se reúne con futbolistas y las acompaña a lugares especiales fuera del campo de fútbol.

Debut en la Bundesliga a los 17 años

Gräwe le contó a Schwabl que de niña soñaba con ser «princesa o veterinaria» y que en casa tenía una habitación de la princesa Lillifee. Empezó a jugar al fútbol con cinco o seis años, aunque por una curiosa razón dejó de hacerlo durante un año. «También tuve un año de descanso del fútbol porque —me resultaba muy incómodo— una vez cometí una falta contra un compañero en el entrenamiento. Y me pareció muy grave, como chica, cometer una falta contra un chico. […] Entonces me tomé un año de descanso y luego mi hermano volvió a llevarme al entrenamiento», cuenta.

A los 17 años debutó finalmente en la Bundesliga femenina con el VfL Wolfsburgo, junto a su ídolo, Alexandra Popp. En el partido de despedida de Popp de la selección nacional, Gräwe debutó con la selección alemana. «¡Es el sueño de cualquier jugadora!», afirma.

Todos los episodios de «lupfen & labern» están disponibles en el canal de YouTube de MagentaSport. El episodio actual con Lisanne Gräwe lo encontrarás aquí.



