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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Un acontecimiento excepcional: una estrella del Barcelona recupera su puesto tras 11 meses

Barcelona vs Espanyol
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Atlético Madrid vs Barcelona
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España

El Barça busca consolidar su liderato en La Liga.

La alineación del Barcelona para el derbi catalán contra el Espanyol, disputado este sábado en el Camp Nou en la 31.ª jornada de La Liga, marcó un hecho excepcional tras casi un año.

El técnico azulgrana, Hans Flick, alineó de titular al centrocampista Gavi por primera vez desde mayo de 2025, cuando el español jugó contra el Athletic de Bilbao.

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Gavi llevaba meses lesionado y sin jugar.

Su regreso amplía las opciones del técnico Hansi Flick en una fase decisiva de la temporada, tras meses de rehabilitación y participación gradual.

El Barcelona lidera La Liga con 76 puntos, seis más que el Real Madrid, que ha jugado un partido más y empató 1-1 con el Girona.

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