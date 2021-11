Uli Hoeness, presidente del honor del Bayern de Múnich, atacó con dureza a PSG y Manchester City durante una conversación en un pódcast. Según el alemán, el dinero de ambos equipos no está siendo suficiente, ya que siguen sin dominar en Europa. "Su dinero de mierda no importa, eso no es suficiente. ", dijo.

"Hasta ahora estos dos clubes (PSG y City) no han ganado nada. Nada de nada. Nada en absoluto. Volverán a perder contra nosotros. No siempre, pero de vez en cuando. Ese debe ser nuestro objetivo. Y cuando les ganamos, eso me hace muy feliz. Eso es lo que me estimula", siguió comentando el alemán.

Preguntado sobre sus posibles similitudes con Al Khelaifi, el alemán también fue categórico. ¿Al Khelaifi el nuevo Hoeness? No, no lo creo, no sé si le gusta el fútbol. ¿La diferencia entre él y yo? Trabajé duro para ganar mi dinero y él lo recibió como un regalo. Lo ponen a su disposición y no necesita trabajar para eso. Cuando quiera un jugador, encontrará a su emir".

Por último, Hoeness dejó otro dardo para la entidad parisina. "Lo que está sucediendo actualmente en París es la planificación a un año. Este no es mi universo. Veo las cosas desde un punto de vista económico. No pongo todo mi dinero de una vez, solo para ser felicitado por un año o dos y después de mí la inundación".