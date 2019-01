Ugalde: "No hay palabras para describir la emoción que sentí"

El juvenil de Saprissa compartió sus sensaciones luego de darle el empate sobre el final a los Morados en el encuentro ante Limón.

Manfred Ugalde no se va a olvidar más de su primer gol en la Primera División de Costa Rica. El juvenil de 16 años de Saprissa entró en el segundo tiempo del duelo del domingo ante Limón, por la primera fecha del torneo Clausura, y salvó a su equipo marcando el empate por 2-2 definitivo en el descuento.

El oriundo de Barva de Heredia entró por Randy Chirino a los 79 minutos, cuando los Morados caían por 2-1. Recién a los 93´ fue cuando Ugalde se vistió de héroe, conectando de cabeza un centro preciso de Cristian Bolaños. Tras el encuentro, el joven futbolista no pudo ocultar su felicidad.

El artículo sigue a continuación

"No hay palabras para describir la emoción que sentí, me siento muy orgulloso, hacer un gol en mi debut, en esta cancha y con toda la afición es lo más lindo del mundo”, comentó Ugalde, quien hasta hace pocos meses era alcanzapelotas en el Estadio Ricardo Saprissa.

"Todo esto es una bendición de Dios, he venido entrenando con el equipo pero no esperaba debutar tan joven, es la primera vez que estaba en una convocatoria, ahora me toca seguir trabajando duro y con los pies en la tierra, esto no queda acá, hay que seguir día a día", agregó.

Ugalde buscará seguir haciendo historia cuando Saprissa juegue por la fecha 2 del Clasura este jueves ante Carmelita.