Cómo ver el Ucrania vs. Georgia con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

Ucrania recibe a Georgia en el Kosice Football Arena de Kosice, en el grupo 2 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Ambos equipos llegan a este encuentro en momentos de forma muy distintos.

La Ucrania de Andrea Maldera atraviesa una campaña difícil. Ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluidas dos derrotas consecutivas ante Irlanda del Norte y Hungría en octubre, y ocupa el tercer puesto del grupo antes de este encuentro.

El recorrido de Georgia en la Liga de Naciones ha sido igual de turbulento. El equipo de Ramaz Svanadze es último del grupo 2 tras cinco partidos y ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota por 2-0 ante Hungría el 14 de noviembre deja su situación en una posición delicada.

Los dos equipos empataron 0-0 cuando se enfrentaron en septiembre, en Tiflis, al principio de esta campaña. Aquel resultado parece ya un recuerdo lejano para Georgia, que no ha sumado ningún punto desde entonces.

Para Ucrania, una victoria aliviaría parte de la presión acumulada tras una racha de malos resultados. Para Georgia, el objetivo es más fácil de definir que de conseguir: ganar o afrontar un descenso casi seguro.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Ucrania vs. Georgia en directo, incluida la hora de inicio, el canal de televisión y las opciones de streaming.

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