Turquía vs. Paraguay: previa del Mundial de la FIFA 2026. Todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D San Francisco Bay Area Stadium

Turquía vs. Paraguay: 19 de junio de 2026, 23:00 EST (20 de junio, 03:00 GMT).

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Turquía vs. Paraguay: contexto del partido

El encuentro en el norte de California es clave: ambas selecciones buscan recuperarse de las derrotas en la primera jornada del exigente Grupo D. Tras perder 2-0 ante Australia en Vancouver y 4-1 contra Estados Unidos en Los Ángeles, ambos equipos llegan con poco margen de error al Levi's Stadium de Santa Clara. El perdedor quedará al borde de la eliminación, por lo que la recuperación física y el impulso anímico resultan cruciales.

El técnico turco debe moldear rápido un equipo que apenas creó peligro en Canadá. Confiará en su talento creativo, liderado por Arda Güler y Kenan Yıldız, para controlar la posesión y ser letal en el área. Del otro lado está Paraguay, un equipo agresivo y ordenado por Gustavo Alfaro. Tras recibir muchas tarjetas ante Estados Unidos, La Albirroja apostará por una defensa intensa, presión alta y fuerza física para complicar a su rival.

En el moderno San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, California, se espera un duelo de ajedrez táctico. Ambos deben evitar colapsos defensivos en las transiciones, por lo que la comunicación en el centro del campo será clave. Turquía buscará imponer su superioridad técnica con movimientos fluidos y pases creativos. Paraguay, ordenada y vertical, buscará punir cualquier error turco. Con las luces sobre el césped, ambos sabrán que solo un resultado positivo mantiene vivas sus ilusiones en el Grupo D.

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¿Cómo les fue en la primera jornada?

Australia 2-0 Turquía

Tras 24 años ausente, Turquía regresó al Mundial y cayó 2-0 ante Australia en Vancouver. El equipo de Vincenzo Montella dominó con 72 % de posesión y 30 disparos, pero chocó contra el arquero Patrick Beach, autor de ocho atajadas. Sin embargo, su ineficacia en el último tercio les pasó factura y se toparon con la gran actuación del portero Patrick Beach, que realizó ocho paradas. Australia abrió el marcador por medio de Nestory Irankunda y, tras un error de İsmail Yüksek en el 75’, Connor Metcalfe sentenció.

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Estados Unidos 4-1 Paraguay

Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, debutó con derrota 4-1 en Los Ángeles ante el local Estados Unidos. El partido se le complicó temprano a La Albirroja: a los siete minutos Damián Bobadilla desvió un centro de Weston McKennie a su propia puerta. Paraguay mostró momentos de solidez defensiva, pero no pudo contener la velocidad de transición estadounidense y encajó un doblete de Folarin Balogun en la primera parte. Aunque Maurício, que entró en el descanso, recortó distancias tras un pase de Julio Enciso en el 73’, Gio Reyna sentenció en el descuento y dejó a Paraguay última del Grupo D, buscando soluciones.

¿Qué ajustes tácticos deben hacer ambos entrenadores?

Turquía: mayor precisión en el último tercio y velocidad vertical.

Vincenzo Montella no debe cambiar su esquema de posesión, pero sí añadir más profundidad para superar la falta de puntería que costó la derrota ante Australia. Pese a dominar el 72 % de la pelota y probar con 30 tiros, Turquía no encontró el gol y perdió 2-0 por falta de ocasiones claras.

Ante el sólido y compacto bloque defensivo paraguayo, el centro del campo estará muy congestionado. Montella deberá abandonar los pases lentos y circulares entre centrocampistas retrasados e imponer una mayor velocidad vertical. Será clave aprovechar el regate rápido y directo de Kenan Yıldız y la visión de Arda Güler para filtrar pases entre líneas en lugar de rodearlas. Así se abrirán espacios para los centrales paraguayos y se generarán pases de alto valor, evitando un aluvión de tiros lejanos o centros previsibles ante una defensa que vive del juego aéreo.

Paraguay: Orden en la transición defensiva y contraataque rápido

La formación de alta presión de Paraguay logró romper los ritmos iniciales contra Estados Unidos, pero el equipo se desmoronó ante rápidos contraataques, lo que provocó varias tarjetas amarillas y una derrota por 4-1.

Ante un medio campo turco técnicamente superior, quedarse atrás o presionar de forma desordenada es un error. Garnero debe confiar en su motor: Andrés Cubas y Damián Bobadilla, quienes deben mantener la posición para forzar a Turquía a jugar fuera de su bloque. Al recuperar el balón, Paraguay debe contraatacar de inmediato y con orden: mejor activar rápido a Julio Enciso que lanzar balones largos aislados hacia Alex Arce, para que aproveche los espacios que dejan los laterales turcos.

¿Hay novedades en la convocatoria para la segunda jornada?

Noticias del equipo de Turquía

El principal reto de Vincenzo Montella es afinar la puntería y gestionar las preocupaciones físicas tras el desgaste ante Australia (30 tiros). La buena noticia es que no hubo nuevas lesiones ni sanciones.

La buena noticia es que Hakan Çalhanoğlu, ya recuperado de su problema en la pantorrilla, dirigirá de nuevo el centro del campo. La clave estará en el último tercio, donde se espera que ajuste la punta para ganar velocidad. Arda Güler y Barış Alper Yılmaz conservarán su papel creativo, mientras que Kenan Yıldız, quien descansó ante Australia por una pequeña molestia, presiona para regresar al once y aportar un desequilibrio más incisivo.

Noticias del equipo de Paraguay

Gustavo Alfaro, en cambio, lidia con un rompecabezas de estructura y recuperación. Su principal preocupación es restaurar la disciplina táctica tras el colapso defensivo en la derrota 4-1 ante Estados Unidos, que dejó a cinco jugadores al borde de la suspensión.

En ataque, el mediocampista Maurício, autor de un gol tras salir desde el banquillo ante Estados Unidos, presiona para reemplazar a Damián Bobadilla en el once. En defensa, el capitán Gustavo Gómez y Omar Alderete deben corregir los errores del debut, mientras que JulioEnciso y Miguel Almirón serán clave para impulsar la transición rápida y poner a prueba las líneas adelantadas de Turquía.

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Claves del duelo Turquía-Paraguay

Barış Alper Yılmaz vs. Gustavo Gómez

A pesar de la falta de puntería de Turquía ante Australia, Barış Alper Yılmaz sigue siendo el referente físico y dinámico del ataque de Vincenzo Montella. Ya sea por el centro o por la banda, en el Levi’s Stadium debe ser más letal: usar su fuerza y sus desmarques para superar a los defensas, ganar duelos y abrir espacios para jugadores como Arda Güler.

Su marcador será el veterano capitán y central Gustavo Gómez, baluarte de la defensa paraguaya. Paraguay mostró garra al inicio ante Estados Unidos, pero su zaga se desmoronó ante las rápidas transiciones en la segunda parte. Gómez deberá mantener la concentración, la calma y la disciplina en el centro, sin que la fuerza de Yılmaz lo saque de posición y deje los espacios que Estados Unidos aprovechó.

Hakan Çalhanoğlu vs. Andrés Cubas

El capitán Hakan Çalhanoğlu, motor de Turquía, dominó el ritmo en Vancouver con posesión profunda y buscó activar un ataque ineficaz. Ante Paraguay su prioridad será superar la congestión en el medio y activar transiciones rápidas. Si tiene tiempo y espacio, buscará romper las líneas rivales con su pase largo y alimentar las subidas de Kenan Yıldız.

Andrés Cubas, el incansable destructor defensivo de Paraguay, intentará romper ese ritmo. Ya en el partido inaugural mostró que su trabajo sin balón es clave para proteger a los centrales, aunque la lluvia de amarillas complica la disciplina. En Santa Clara deberá presionar con fuerza a los constructores de juego de Çalhanoğlu y marcar de cerca a los centrocampistas turcos que llegan tarde al ataque, para evitar que Paraguay se encierre en un bloque defensivo pasivo y vulnerable.

¿Cómo se presentan las posibilidades en el Grupo D?

Tras la primera jornada, el Grupo D se ha dividido: Turquía y Paraguay, sin puntos, perdieron 2-0 ante Australia y 4-1 frente a Estados Unidos, respectivamente.

Como Estados Unidos y Australia lideran con tres puntos, este duelo es la última oportunidad para ambos de avanzar.

Si Turquía gana

Una victoria del equipo de Vincenzo Montella les llevaría a tres puntos y reavivaría sus opciones. De ganar, Turquía dependería de sí misma: un triunfo ante Estados Unidos en la última fecha le daría el pase a octavos, ya sea directo o como uno de los mejores terceros, y dejaría a Paraguay al borde de la eliminación.

Si Paraguay gana

Si Ecuador gana, sumará tres puntos clave que lo alejarían del último lugar del Grupo D y reavivarían sus esperanzas de avanzar. Además, llegaría con ventaja anímica al cierre contra Australia. En cambio, Turquía se quedaría con cero puntos tras dos jornadas, por lo que necesitaría un milagro matemático, mejorar su diferencia de goles y vencer a Estados Unidos para aspirar al tercer lugar.

Si empatan

Un empate en el Levi's Stadium sería un golpe para ambas, pues quedarían con un punto y casi sin margen de error. En la última jornada, Turquía debería vencer a Estados Unidos y Paraguay a Australia, y aún así dependerían de otros resultados y goles para avanzar.

Noticias y plantillas

El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, aún no ha confirmado el once inicial y no se reportan lesiones ni sanciones. Más actualizaciones se proporcionarán cerca del inicio del partido.

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, tampoco ha confirmado su alineación y no se han reportado lesiones ni sanciones. La información se actualizará antes del partido del viernes.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Turquía llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue una derrota 2-0 ante Australia en su debut mundialista el 14 de junio, que cortó una racha positiva marcada por el 2-1 a Venezuela en un amistoso y el 4-0 a Macedonia del Norte. En la fase de clasificación para el Mundial venció 1-0 a Kosovo y 1-0 a Rumanía de forma consecutiva. En esos cinco partidos marcó ocho goles y encajó tres.

Paraguay suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Abrió su participación en el Mundial con una caída 4-1 ante Estados Unidos el 13 de junio, tras vencer 4-0 a Nicaragua en un amistoso el 5 de junio. Antes, perdió 2-1 con Marruecos, venció 1-0 a Grecia y superó 2-1 a México en noviembre de 2025. Marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Turquía y Paraguay en la base de datos actual. Los registros oficiales se actualizarán cuando haya nueva información.

Clasificación



