Turquía gana confianza de cara al Mundial; Kökçü deja huella

Turquía goleó 4-0 a Macedonia del Norte el lunes en su primer amistoso de preparación para el Mundial. En el estadio Chobani de Kadıköy, marcaron Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül y Baris Alper Yilmaz.

Arda Güler y Hakan Çalhanoglu empezaron en el banquillo, mientras que Kökçü fue titular. El local comenzó con todo: a los dos minutos, Kökçü abrió el marcador tras un centro raso desde la derecha. Macedonia del Norte respondió con un disparo de Jani Atanasov, bloqueado.

Un minuto después, Can Uzun, tras pase de Eren Elmali, anotó el 2-0 con un disparo que rebotó en el poste. Elmali se retiró lesionado y fue reemplazado por Zeki Çelik.

Turquía controló el juego y, justo antes del descanso, Altay Bayindir evitó el gol de Ezgjan Alioski. Así se llegó al 2-0 al descanso.

Tras el descanso, el técnico Vincenzo Montella realizó varios cambios. Turquía mantuvo el dominio y, en el 53’, Deniz Gül cabeceó al segundo palo un pase de Can Uzun.

En la recta final, Arda Güler asistió a Irfan Can Kahveci, quien cedió a Baris Alper Yilmaz para el 4-0 definitivo.

El domingo se despedirá ante Venezuela antes de debutar en el Mundial contra Australia, Paraguay y Estados Unidos.